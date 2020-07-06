В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы

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RT
Опасности распространения бубонной чумы в России нет, однако единичные случаи возможны, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы
  • РИА Новости

«Чума — это не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районов прививают», — сказал специалист РИА Новости.

Малеев отметил, что в данном случае речь идёт о природно-очаговой инфекции, заразившиеся в Китае и Монголии, вероятно, употребляли в пищу сурков. Жителям России не следует есть такое мясо, это сказано в рекомендациях Роспотребнадзора, подчеркнул он.

По его словам, в стране работает специальный противочумный институт, есть станции, сотрудники которых ведут отлов грызунов и исследуют их на наличие инфекции.

Эксперт заверил, что отдельные случаи не будут вызывать какого-то распространения. 

Ранее сообщалось, что пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в граничащем с Россией и Китаем регионе Баян-Улгий на западе Монголии.

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