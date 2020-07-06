В Монголии выявлен ещё один пациент с подозрением на бубонную чуму

Пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в регионе Баян-Улгий на западе Монголии, передаёт «Синьхуа» со ссылкой на Минздрав страны.

Сообщается, что 15-летний житель Улаанхуса был госпитализирован после того, как съел мясо сурка.

Как отмечает агентство, представитель Министерства здравоохранения Дордж Нарангерель, выступая на пресс-конференции, призвал жителей не охотиться на сурков и не есть их мясо.

Баян-Улгий — самый западный аймак Монголии, он граничит с Россией и Китаем.

Ранее в Западной Монголии выявили два случая заболевания бубонной чумой.

5 июля в городском округе Баян-Нур на севере Китая был объявлен третий уровень эпидемиологической опасности, после того как в местную больницу поступил мужчина с бубонной чумой.