Вирусолог оценил ситуацию с бубонной чумой

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Вирусолог Александр Чепурнов оценил ситуацию с бубонной чумой.
Вирусолог оценил ситуацию с бубонной чумой
  • РИА Новости

«Никакой пандемии здесь быть не может. Против чумы отработано очень много серьёзных методов борьбы. Есть очень хорошая вакцина, в том числе в стране», — заявил он в беседе с kp.ru.

Как отметил эксперт, в отношении данной бактерии весьма эффективны антибиотики.

Ранее молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетёсов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию.

Роспотребнадзор ведёт контроль за ситуацией с чумой, в том числе бубонной, и другими инфекционными заболеваниями на территориях, граничащих с Россией.

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