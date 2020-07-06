Вирусолог оценил ситуацию с бубонной чумой

Вирусолог Александр Чепурнов оценил ситуацию с бубонной чумой.

«Никакой пандемии здесь быть не может. Против чумы отработано очень много серьёзных методов борьбы. Есть очень хорошая вакцина, в том числе в стране», — заявил он в беседе с kp.ru.

Как отметил эксперт, в отношении данной бактерии весьма эффективны антибиотики.

Ранее молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетёсов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию.

Роспотребнадзор ведёт контроль за ситуацией с чумой, в том числе бубонной, и другими инфекционными заболеваниями на территориях, граничащих с Россией.