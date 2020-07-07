Китай намерен вступить в Международный договор о торговле оружием

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу документ о присоединении к Международному договору о торговле оружием (МДТО).

«6 июля посол Чжан Цзюнь, постоянный представитель Китая при ООН, передал документ о присоединении к Договору о торговле оружием КНР генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу», — приводит сообщение ТАСС.

Договор вступит в силу для Китая через 90 дней.

В феврале российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал о новом проекте, нацеленном на укрепление потенциала стран Центральной Азии в противодействии незаконному обороту оружия и его поставкам террористам.

В апреле 2019 года Гутерреш, комментируя решение США выйти из соглашения, заявил, что Договор о торговле оружием — единственный глобальный инструмент, направленный на улучшение транспарентности и контроля за международным оборотом вооружений.