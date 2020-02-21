Небензя сообщил о проекте по борьбе с нелегальным оборотом оружия

Российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал о новом проекте, нацеленном на укрепление потенциала стран Центральной Азии в противодействии незаконному обороту оружия и его поставкам террористам.

Текст выступления Небензи на мероприятии по запуску этого проекта опубликован на сайте постпредства России при ООН.

Он отметил, что это «первая в своём роде комплексная программа техсодействия под эгидой всемирной организации, находящаяся на стыке антитеррора, разоружения и борьбы с организованной преступностью».

«Убеждён, что предусмотренные проектом тренинги и обучающие семинары будут в равной степени полезны как для государств региона, так и для экспертов профильных органов ООН и ШОС», — заявил постпред.

Он также сообщил, что Россия «выделила полмиллиона долларов США на реализацию первой фазы проекта», кроме этого он заявил о готовности российской стороны «по необходимости оказывать экспертную поддержку в рамках его реализации».

В апреле 2019 года американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Международного договора о торговле оружием.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя слова Трампа, заявил, что Договор о торговле оружием — это единственный глобальный инструмент, направленный на улучшение транспарентности и контроля за международным оборотом вооружений.