В США заявили о сокращении уровня безработицы в стране в июне

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Министерство труда США опубликовало данные, согласно которым безработица в Соединённых Штатах в июне сократилась.
В США заявили о сокращении уровня безработицы в стране в июне
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, безработица в США в июне уменьшилась до 11,1% с майских 13,3%.

Вместе с этим отмечается, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 4,8 млн.

В релизе указывается, что данные улучшения на рынке труда отражают продолжающееся возобновление экономической активности, на которую очень сильно повлияла коронавирусная инфекция и карантинные меры, введённые из-за неё.

Ранее советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что экономика страны восстанавливается от ущерба, который был нанесён пандемией коронавируса.

30 июня Международная организация труда (МОТ) подготовила доклад, в котором содержатся обновлённые прогнозы по уровню безработицы в мире к концу 2020 года.

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