В США заявили о сокращении уровня безработицы в стране в июне
- Reuters
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, безработица в США в июне уменьшилась до 11,1% с майских 13,3%.
Вместе с этим отмечается, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 4,8 млн.
В релизе указывается, что данные улучшения на рынке труда отражают продолжающееся возобновление экономической активности, на которую очень сильно повлияла коронавирусная инфекция и карантинные меры, введённые из-за неё.
Ранее советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что экономика страны восстанавливается от ущерба, который был нанесён пандемией коронавируса.
30 июня Международная организация труда (МОТ) подготовила доклад, в котором содержатся обновлённые прогнозы по уровню безработицы в мире к концу 2020 года.