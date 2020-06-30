МОТ представила новые прогнозы по безработице в мире в 2020 году
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте организации.
Отмечается, что специалисты разработали три сценария развития ситуации на вторую половину 2020 года: негативный, объективный и оптимистический.
Негативный сценарий прогнозирует вторую волну коронавируса, которая приведёт к новым закрытиям рынков и лишит работы около 340 млн человек.
Объективный предусматривает восстановление экономики в рамках существующих прогнозов и безработицу для 140 млн человек.
Оптимистический же предполагает ускоренное восстановление экономики и появление новых рабочих мест, в результате чего без работы останутся 34 млн человек.
Ранее Минтруд прокомментировал ситуацию на рынке труда в России.