МОТ представила новые прогнозы по безработице в мире в 2020 году

Международная организация труда (МОТ) подготовила доклад, в котором содержатся обновлённые прогнозы по уровню безработицы в мире к концу 2020 года.

Об этом говорится на сайте организации.

Отмечается, что специалисты разработали три сценария развития ситуации на вторую половину 2020 года: негативный, объективный и оптимистический.

Негативный сценарий прогнозирует вторую волну коронавируса, которая приведёт к новым закрытиям рынков и лишит работы около 340 млн человек.

Объективный предусматривает восстановление экономики в рамках существующих прогнозов и безработицу для 140 млн человек.

Оптимистический же предполагает ускоренное восстановление экономики и появление новых рабочих мест, в результате чего без работы останутся 34 млн человек.

Ранее Минтруд прокомментировал ситуацию на рынке труда в России.