МОТ представила новые прогнозы по безработице в мире в 2020 году

Короткая ссылка
Международная организация труда (МОТ) подготовила доклад, в котором содержатся обновлённые прогнозы по уровню безработицы в мире к концу 2020 года.
МОТ представила новые прогнозы по безработице в мире в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте организации.

Отмечается, что специалисты разработали три сценария развития ситуации на вторую половину 2020 года: негативный, объективный и оптимистический.

Негативный сценарий прогнозирует вторую волну коронавируса, которая приведёт к новым закрытиям рынков и лишит работы около 340 млн человек.

Объективный предусматривает восстановление экономики в рамках существующих прогнозов и безработицу для 140 млн человек.

Оптимистический же предполагает ускоренное восстановление экономики и появление новых рабочих мест, в результате чего без работы останутся 34 млн человек.

Ранее Минтруд прокомментировал ситуацию на рынке труда в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить