Минтруд прокомментировал ситуацию на рынке труда в России

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Число уволенных работников в России с конца марта составило 3 млн 718 тыс., а принято на работу было 3 млн 36 тыс. граждан. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Минтруд прокомментировал ситуацию на рынке труда в России
  • © Komsomolskaya Pravda
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«Согласно поступившим сведениям, с конца марта на сегодняшний день уволено в России 3 млн 718 тыс. наших граждан, а принято на работу 3 млн 36 тыс. граждан, разница — 682 тыс. человек», — говорится в стенограмме, опубликованной на сайте правительства.

Котяков отметил, что на данный момент в России еженедельно работу находят около 300 тыс. человек.

Ранее глава Минтруда заявил, что пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынок труда пройден.

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