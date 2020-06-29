Минтруд прокомментировал ситуацию на рынке труда в России
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«Согласно поступившим сведениям, с конца марта на сегодняшний день уволено в России 3 млн 718 тыс. наших граждан, а принято на работу 3 млн 36 тыс. граждан, разница — 682 тыс. человек», — говорится в стенограмме, опубликованной на сайте правительства.
Котяков отметил, что на данный момент в России еженедельно работу находят около 300 тыс. человек.
Ранее глава Минтруда заявил, что пик негативного влияния пандемии коронавируса на рынок труда пройден.