В Белом доме заявили о переходе экономики США в фазу восстановления
- Reuters
«Экономика страны находится сейчас в фазе восстановления», — сказал он в эфире CNN.
WH economic adviser Larry Kudlow: "This economy is now in the recovery phase." pic.twitter.com/RZbcF0OCbv— The Hill (@thehill) June 14, 2020
Он допустил экономический рост в стране во второй половине года и падение безработицы.
В мае председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что текущий экономический спад, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не имеет аналогов в современной американской истории.