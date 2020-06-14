В Белом доме заявили о переходе экономики США в фазу восстановления

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Советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что экономика страны восстанавливается от ущерба, который был нанесён пандемией коронавируса.
В Белом доме заявили о переходе экономики США в фазу восстановления
  • Reuters

«Экономика страны находится сейчас в фазе восстановления», — сказал он в эфире CNN. 

Он допустил экономический рост в стране во второй половине года и падение безработицы.

В мае председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что текущий экономический спад, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не имеет аналогов в современной американской истории.

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