В Белом доме заявили о переходе экономики США в фазу восстановления

Советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что экономика страны восстанавливается от ущерба, который был нанесён пандемией коронавируса.

«Экономика страны находится сейчас в фазе восстановления», — сказал он в эфире CNN.

WH economic adviser Larry Kudlow: "This economy is now in the recovery phase." pic.twitter.com/RZbcF0OCbv — The Hill (@thehill) June 14, 2020

Он допустил экономический рост в стране во второй половине года и падение безработицы.

В мае председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что текущий экономический спад, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, не имеет аналогов в современной американской истории.