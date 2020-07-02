NYT назвала имя «посредника в сговоре» между Россией и талибами

Короткая ссылка
Газета The New York Times опубликовала ещё один материал о якобы «сговоре» между Россией и боевиками «Талибана»*, в котором названо имя «посредника».
NYT назвала имя «посредника в сговоре» между Россией и талибами
  • © РИА Новости / Андрей Грешнов

Как отмечается в статье со ссылкой на данные разведки и афганских официальных лиц, речь идёт о контрабандисте наркотиков Рахмате Азизи.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала первую статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом». Как отметили в ведомстве, это наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».

Там подчеркнули, что в Афганистане «давно не является секретом причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками».

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал статью «заказухой».

Представитель «Талибана» также заявил, что движение «решительно отвергает» утверждения газеты.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить