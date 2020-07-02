NYT назвала имя «посредника в сговоре» между Россией и талибами

Газета The New York Times опубликовала ещё один материал о якобы «сговоре» между Россией и боевиками «Талибана»*, в котором названо имя «посредника».

Как отмечается в статье со ссылкой на данные разведки и афганских официальных лиц, речь идёт о контрабандисте наркотиков Рахмате Азизи.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала первую статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом». Как отметили в ведомстве, это наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».

Там подчеркнули, что в Афганистане «давно не является секретом причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками».

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал статью «заказухой».

Представитель «Талибана» также заявил, что движение «решительно отвергает» утверждения газеты.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.