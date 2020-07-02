NYT назвала имя «посредника в сговоре» между Россией и талибами
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Как отмечается в статье со ссылкой на данные разведки и афганских официальных лиц, речь идёт о контрабандисте наркотиков Рахмате Азизи.
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на источники, опубликовала первую статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Позднее МИД России назвал данную публикацию «незатейливым вбросом». Как отметили в ведомстве, это наглядно иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».
Там подчеркнули, что в Афганистане «давно не является секретом причастность членов американского разведсообщества к наркотрафику, денежным выплатам боевикам за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками».
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал статью «заказухой».
Представитель «Талибана» также заявил, что движение «решительно отвергает» утверждения газеты.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.