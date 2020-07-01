В ВОЗ назвали не новым обнаруженный учёными КНР штамм свиного гриппа

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в ходе брифинга заявил, что обнаруженный китайскими учёными штамм свиного гриппа не является новым.

Трансляция велась в Twitter.

«Важно успокоить людей, сказать, что это не новый вирус, это вирус, который находится под надзором. Мы наблюдаем за ним», — подчеркнул Райан.

По его словам, представители ВОЗ постоянно наблюдают за данной разновидностью свиного гриппа c 2011 года.

Ранее учёные в Китае заявили о новом штамме свиного гриппа G4, который потенциально способен вызвать пандемию.

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщения о новом штамме свиного гриппа.