ЕС опубликовал список стран, для которых открывает границы

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Евросоюз опубликовал список стран, для которых открываются границы Шенгенской зоны с 1 июля.
ЕС опубликовал список стран, для которых открывает границы
  • Pixabay

Список опубликован на сайте Евросовета.

Россия, США, Бразилия, Украина и Белоруссия в него не вошли.

В перечень попали Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.

Также в ЕС будут допущены граждане Китая при условии соблюдения взаимности для граждан Евросоюза с китайской стороны.

Кроме того, разрешён въезд в ЕС гражданам Андорры, Монако, Ватикана и Сан-Марино.

Отмечается, что список будет пересматриваться каждые две недели.

Ранее сообщалось, что власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.

Об этом писала газета The New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.

Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза приступить к постепенному частичному открытию внешних границ для граждан других государств с 1 июля.

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