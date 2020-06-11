ЕК рекомендовала странам ЕС постепенно открывать границы с 1 июля

Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза приступить к постепенному частичному открытию внешних границ для граждан других государств с 1 июля.

«После отмены всех внутренних пограничных проверок внутри Евросоюза мы предлагаем чёткий и гибкий подход к снятию ограничений на въезд в ЕС начиная с 1 июля», — приводит слова еврокомиссара по вопросам внутренних дел Ильвы Юханссон пресс-служба ЕК.

Она подчеркнула, что международный туризм является ключевым для бизнеса и воссоединения семей и друзей.

Предполагается, что страны ЕС должны возобновить визовые операции в третьих государствах одновременно с открытием внешних границ.

Ограничения на въезд из других стран планируется снимать в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В ЕК призвали страны Евросоюза представить общий список государств, из которых будет разрешён въезд с 1 июля.

В то же время Еврокомиссия рекомендовала отменить ограничения на поездки для Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Черногории, Северной Македонии и Сербии, где эпидемиологическая ситуация «аналогичная или лучше, чем в ЕС».

Кроме того, предлагается открыть границы для иностранных студентов, планирующих обучение в странах Евросоюза, а также высококвалифицированных иностранных работников, в том числе из стран, для которых сохраняются ограничения.

Ранее Польша приняла решение открыть границы для граждан стран Евросоюза с 13 июня.

Исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантендер в беседе с газетой «Известия» заявил, что туристической экономике ЕС понадобится не менее двух лет для возвращения к уровню 2019 года.