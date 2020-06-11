ЕК рекомендовала странам ЕС постепенно открывать границы с 1 июля
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«После отмены всех внутренних пограничных проверок внутри Евросоюза мы предлагаем чёткий и гибкий подход к снятию ограничений на въезд в ЕС начиная с 1 июля», — приводит слова еврокомиссара по вопросам внутренних дел Ильвы Юханссон пресс-служба ЕК.
Она подчеркнула, что международный туризм является ключевым для бизнеса и воссоединения семей и друзей.
Предполагается, что страны ЕС должны возобновить визовые операции в третьих государствах одновременно с открытием внешних границ.
Ограничения на въезд из других стран планируется снимать в зависимости от эпидемиологической обстановки.
В ЕК призвали страны Евросоюза представить общий список государств, из которых будет разрешён въезд с 1 июля.
В то же время Еврокомиссия рекомендовала отменить ограничения на поездки для Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Черногории, Северной Македонии и Сербии, где эпидемиологическая ситуация «аналогичная или лучше, чем в ЕС».
Кроме того, предлагается открыть границы для иностранных студентов, планирующих обучение в странах Евросоюза, а также высококвалифицированных иностранных работников, в том числе из стран, для которых сохраняются ограничения.
Ранее Польша приняла решение открыть границы для граждан стран Евросоюза с 13 июня.
Исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантендер в беседе с газетой «Известия» заявил, что туристической экономике ЕС понадобится не менее двух лет для возвращения к уровню 2019 года.