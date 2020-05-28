Хорватия открыла границы для граждан десяти стран Евросоюза
- © Marina Horvat/imageBROKER.com
- globallookpress.com
Отмечается, что на территорию Хорватии теперь смогут приехать граждане Эстонии, Чехии, Венгрии, Австрии, Латвии, Литвы, Польши, Словении, Германии и Словакии.
Граждане этих стран не должны будут подтверждать наличие оснований для перехода границы на въезде в Хорватию.
Ранее посол России в Загребе Анвар Азимов прокомментировал вероятность открытия курортов Хорватии для российских туристов.