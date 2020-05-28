Хорватия открыла границы для граждан десяти стран Евросоюза

Правительство Хорватии приняло решение об открытии границ для граждан из десяти стран Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб гражданской защиты при МВД страны.

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Отмечается, что на территорию Хорватии теперь смогут приехать граждане Эстонии, Чехии, Венгрии, Австрии, Латвии, Литвы, Польши, Словении, Германии и Словакии. Граждане этих стран не должны будут подтверждать наличие оснований для перехода границы на въезде в Хорватию. Ранее посол России в Загребе Анвар Азимов прокомментировал вероятность открытия курортов Хорватии для российских туристов.