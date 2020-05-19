Посол России оценил вероятность отдыха россиян в Хорватии этим летом

Посол России в Загребе Анвар Азимов прокомментировал вероятность открытия курортов Хорватии для российских туристов.

По его словам, российские туристы по-прежнему остаются желанными гостями в Хорватии.

Дипломат уточнил, что с учётом пандемии хорватский туристический сектор готовится принимать туристов из соседних государств со второй половины июня, однако для граждан России карантин пока сохраняется.

«Пока, учитывая развитие пандемии в России, наша страна остаётся в списке стран, въезд граждан которых запрещён. Но с учётом заинтересованности хорватской стороны в наших туристах, думаю, к концу лета эти ограничения будут сняты и наши туристы будут иметь возможность посетить Хорватию», — отметил Анвар Азимов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что ситуация во многом будет зависеть от сроков открытия авиасообщения между странами.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила перспективы открытия отечественных направлений.