Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша откроет границы для граждан стран Евросоюза с 13 июня.

«Мы приняли решение, касающееся границ. С 13-го мы приняли решение открыть границы для стран Европейского союза... пока мы ограничимся странами ЕС», — цитирует РИА Новости Моравецкого.

Он также сообщил, что «с 16 июня будут возможны международные рейсы».

«Хотя перевозчики будут должны подготовиться и, наверное, им понадобятся неделя, две или три на подготовку расписания», — отметил премьер.

В конце мая сообщалось, что правительство Хорватии приняло решение об открытии границ для граждан из десяти стран Евросоюза.