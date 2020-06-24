NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для жителей России и США

Власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.

Уточняется, что в настоящий момент в ЕС обсуждают два возможных перечня государств, граждане которых смогут въехать на территорию Евросоюза. Списки были составлены на основании коронавирусной ситуации в соответствующих странах.

По данным СМИ, список составлялся на основании «комбинации эпидемиологических критериев», а главным из них стало среднее число новых случаев заражения за 14 дней на 100 тыс. человек населения. Власти ЕС настаивают, что разрешение на въезд должно даваться странам с показателем 16.

В России же в настоящий момент, по данным собственных подсчётов издания, 80 случаев, в США — 107, а в Бразилии — 190.

В ЕС также намерены пересматривать данные списки каждые две недели, чтобы отразить происходящие в мире изменения.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза приступить к постепенному частичному открытию внешних границ для граждан других государств с 1 июля.