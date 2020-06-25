Посол оценил возможность открытия границ ЕС для россиян с 1 июля

Посол России в Бельгии Александр Токовинин заявил, что Россия вряд ли войдёт в список стран, для которых государства Евросоюза откроют свои границы с 1 июля.

«К сожалению, очевидно, Россия пока не войдёт в список стран, для которых откроются страны Шенгена с 1 июля», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.

Об этом писала газета The New York Times со ссылкой на проект документа и официальных лиц.

Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза приступить к постепенному частичному открытию внешних границ для граждан других государств с 1 июля.