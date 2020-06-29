В Госдуме оценили решение ЕС продлить санкции против России

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT продление Европейским союзом санкций в отношении России на полгода.
В Госдуме оценили решение ЕС продлить санкции против России
  • РИА Новости

Парламентарий обратил внимание на продление санкционного режима против России даже в условиях глобального экономического кризиса.

«Мы уже привыкли к тому, что политика Вашингтона диктует условия всему западному сообществу, невзирая ни на реалии, ни на экономический кризис, возникший во время пандемии коронавируса... Для нас это уже привычно, а вот для европейских фермеров и промышленников, которые, возможно, надеялись на улучшение экономических связей с Россией, это довольно неприятно», — заявил Бальбек.

Ранее в Совете ЕС сообщили о продлении санкций против России до 31 января 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить