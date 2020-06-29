В Госдуме оценили решение ЕС продлить санкции против России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT продление Европейским союзом санкций в отношении России на полгода.

Парламентарий обратил внимание на продление санкционного режима против России даже в условиях глобального экономического кризиса.

«Мы уже привыкли к тому, что политика Вашингтона диктует условия всему западному сообществу, невзирая ни на реалии, ни на экономический кризис, возникший во время пандемии коронавируса... Для нас это уже привычно, а вот для европейских фермеров и промышленников, которые, возможно, надеялись на улучшение экономических связей с Россией, это довольно неприятно», — заявил Бальбек.

Ранее в Совете ЕС сообщили о продлении санкций против России до 31 января 2021 года.