В Госдуме прокомментировали продление ЕС антироссийских санкций

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Кирилл Горшенин
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT оценил решение Евросоюза продлить на год санкции, введённые в связи с присоединением Крыма к России.
В Госдуме прокомментировали продление ЕС антироссийских санкций
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Антироссийские санкции, касающиеся Крыма, последние шесть лет воспринимаются как постоянная величина: мы привыкли к тому, что они есть, а в Евросоюзе и на Украине тешат себе душу, что мы от этих ограничительных мер сильно страдаем», — рассказал депутат.

При этом парламентарий отметил, что антироссийские санкции стали стимулом для решения многих проблем в масштабах страны.

«Так что они будут продолжать нам пакостить, а мы продолжим развивать страну. Как говорится, каждый остался при своём», — заметил Бальбек.

Ранее в Совете ЕС заявили о продлении Евросоюзом антироссийских санкций по Крыму.

Уточняется, что ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года.

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