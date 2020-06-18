В Госдуме прокомментировали продление ЕС антироссийских санкций

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT оценил решение Евросоюза продлить на год санкции, введённые в связи с присоединением Крыма к России.

«Антироссийские санкции, касающиеся Крыма, последние шесть лет воспринимаются как постоянная величина: мы привыкли к тому, что они есть, а в Евросоюзе и на Украине тешат себе душу, что мы от этих ограничительных мер сильно страдаем», — рассказал депутат.

При этом парламентарий отметил, что антироссийские санкции стали стимулом для решения многих проблем в масштабах страны.

«Так что они будут продолжать нам пакостить, а мы продолжим развивать страну. Как говорится, каждый остался при своём», — заметил Бальбек.

Ранее в Совете ЕС заявили о продлении Евросоюзом антироссийских санкций по Крыму.

Уточняется, что ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года.