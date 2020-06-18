В Госдуме прокомментировали продление ЕС антироссийских санкций
- © Михаил Воскресенский
- РИА Новости
«Антироссийские санкции, касающиеся Крыма, последние шесть лет воспринимаются как постоянная величина: мы привыкли к тому, что они есть, а в Евросоюзе и на Украине тешат себе душу, что мы от этих ограничительных мер сильно страдаем», — рассказал депутат.
При этом парламентарий отметил, что антироссийские санкции стали стимулом для решения многих проблем в масштабах страны.
«Так что они будут продолжать нам пакостить, а мы продолжим развивать страну. Как говорится, каждый остался при своём», — заметил Бальбек.
Ранее в Совете ЕС заявили о продлении Евросоюзом антироссийских санкций по Крыму.
Уточняется, что ограничительные меры продлены до 23 июня 2021 года.