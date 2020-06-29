ЕС продлил на полгода санкции против России
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«Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации ещё на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», — говорится в опубликованном заявлении.
18 июня ЕС продлил санкции, которые были введены в связи с присоединением Крыма к России.
В Госдуме, комментируя такое решение, отметили, что антироссийские санкции стали стимулом для решения многих проблем в масштабах страны.