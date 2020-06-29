ЕС продлил на полгода санкции против России

Европейский союз принял решение продлить санкции в отношении России на шесть месяцев — до 31 января 2021 года. Об этом заявили в пресс-службе Совета ЕС.

«Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации ещё на шесть месяцев, до 31 января 2021 года», — говорится в опубликованном заявлении.

18 июня ЕС продлил санкции, которые были введены в связи с присоединением Крыма к России.

В Госдуме, комментируя такое решение, отметили, что антироссийские санкции стали стимулом для решения многих проблем в масштабах страны.