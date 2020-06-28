За сутки в КНР выявлено 17 новых случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Отмечается, что новых летальных исходов зафиксировано не было.
Также сообщается, что на данный момент в китайских больницах находятся 415 пациентов с коронавирусом.
Ранее американский президент Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».