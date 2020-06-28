За сутки в КНР выявлено 17 новых случаев коронавируса

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За прошедшие сутки в Китае было выявлено 17 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 14 в Пекине.
За сутки в КНР выявлено 17 новых случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что новых летальных исходов зафиксировано не было.

Также сообщается, что на данный момент в китайских больницах находятся 415 пациентов с коронавирусом.

Ранее американский президент Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани». 

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