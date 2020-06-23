Советник заявил о решении Трампа прекратить торговую сделку с КНР

Американский президент Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем из-за предположений разведки о том, что «пандемия коронавируса возникла в лаборатории в Ухани».

Об этом в эфире телеканала Fox News заявил советник американского лидера по торговле Питер Наварро.

«Она (сделка. — RT) прекращена», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что китайская сторона подтвердила свои обязательства по первой фазе торговой сделки с Соединёнными Штатами.

В мае в МИД Китая заявили, что в Вашингтоне выступают с необоснованными заявлениями для очернения репутации Китая на фоне пандемии коронавируса.

В Пекине призвали США активизировать сотрудничество с мировым сообществом для борьбы с коронавирусом.