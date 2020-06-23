Советник заявил о решении Трампа прекратить торговую сделку с КНР
- Reuters
Об этом в эфире телеканала Fox News заявил советник американского лидера по торговле Питер Наварро.
«Она (сделка. — RT) прекращена», — сказал он.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что китайская сторона подтвердила свои обязательства по первой фазе торговой сделки с Соединёнными Штатами.
В мае в МИД Китая заявили, что в Вашингтоне выступают с необоснованными заявлениями для очернения репутации Китая на фоне пандемии коронавируса.
В Пекине призвали США активизировать сотрудничество с мировым сообществом для борьбы с коронавирусом.