США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении

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Юлия Гуреева
Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить проект, который призван содействовать правительству Армении в борьбе с коррупцией в стране. К его реализации ведомство рассчитывает привлечь сторонние организации и малый бизнес. С контрактом ознакомился RT.
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
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  • РИА Новости

Как отмечается в документе, проект USAID рассчитан на пять лет. Он должен быть направлен на создание условий, в которых сокращались бы возможности для коррупции.

«Стратегическое внимание в этом проекте будет сконцентрировано на укреплении способности правительства и негосударственных субъектов Армении реализовывать охватывающую всё общество антикоррупционную политику и на упрощении соответствующих процессов», — поясняют в американском агентстве.

На реализацию контракта Вашингтон готов выделить до $10 млн. 

В рамках проекта также предполагается способствовать формированию нормативно-правовой базы в этой сфере. Предполагается, что в результате деятельности USAID в Армении будут введены новые законы.

«Не менее десяти нормативно-правовых и политических мер, нацеленных на противодействие коррупции, должны при поддержке правительства США быть оформлены в виде актов законодательной или исполнительной власти», — говорится в документе.

Ранее стало известно о планах Госдепартамента США развивать «культуру демократии» в Армении. Так, ведомство намеревалось поддержать усилия гражданского общества страны, направленные на повышение устойчивости населения к «негативному влиянию».

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