Финляндия планирует открыть границы с Россией в последнюю очередь

Россия окажется в числе последних стран, куда Финляндия разрешит туристические поездки. Об этом заявила министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало.

Как отметила министр, в первую очередь откроются внутренние границы ЕС, а уже потом все остальные, передаёт Yle.

По её словам, правительство «следит за ситуацией» и планирует на уровне ЕС рассмотреть, из каких третьих стран можно допустить въезд в Шенгенскую зону.

«Сначала мы откроем внутренние границы, затем перейдём к так называемым третьим странам. В этом вопросе Россия, безусловно, третья страна, которая откроется для туризма одной из последних», — сказала она.

Как отмечается, ситуацию на западной границе также нельзя назвать радужной: из коммуны Ялливаара в шведской Лапландии сообщают, что вирус распространяется бесконтрольно.

Ранее The New York Times писала, что власти ЕС могут сохранить запрет на въезд для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с COVID-19.

Как отмечал российский посол России в Бельгии Александр Токовинин, Россия вряд ли войдёт в список стран, для которых государства ЕС откроют свои границы с 1 июля.

Российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавирусной инфекции.