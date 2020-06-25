Грушко отметил возможные издержки «прифронтового государства» в Польше

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя планы США перебросить военных в Польшу, отметил, что польские власти должны осознавать издержки «прифронтового государства».

«Видимо, следует исходить из того, что если в Варшаве осознанно хотят закрепиться в статусе прифронтового государства путём приёма на своей территории иностранных сил на постоянной основе, то, наверное, осознают все издержки, связанные с этим. В том числе для собственной безопасности», — сказал замминистра в беседе с ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.

В МИД России заявили, что в случае нужды Москва примет меры для обеспечения обороноспособности и безопасности.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Польша может создать ситуацию, угрожающую России, если предоставит свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран.