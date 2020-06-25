Грушко отметил возможные издержки «прифронтового государства» в Польше
- Reuters
«Видимо, следует исходить из того, что если в Варшаве осознанно хотят закрепиться в статусе прифронтового государства путём приёма на своей территории иностранных сил на постоянной основе, то, наверное, осознают все издержки, связанные с этим. В том числе для собственной безопасности», — сказал замминистра в беседе с ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.
В МИД России заявили, что в случае нужды Москва примет меры для обеспечения обороноспособности и безопасности.
Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Польша может создать ситуацию, угрожающую России, если предоставит свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран.