МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу

Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД. Там отметили, что в случае нужды Москва примет меры для обеспечения обороноспособности и безопасности.

«Разумеется, мы внимательно следим за анонсами, которые делаются в Вашингтоне в отношении возможной передислокации части американского контингента из Германии в Польшу», — сказал РИА Новости замглавы Министерства иностранных дел Александр Грушко.

Замминистра подчеркнул, что Россия будет смотреть на это не только с точки зрения военных последствий для региональной безопасности с учётом «законных интересов России и наших союзников, прежде всего Белоруссии», но и под углом соблюдения Основополагающего акта Россия — НАТО.

В нём содержатся обязательства альянса воздерживаться от дополнительного размещения существенных боевых сил.

Грушко не исключил, что США могут пойти на нарушение этого документа. Он напомнил, что Вашингтон «последовательно разрушает все другие материальные основы военной безопасности в Европе», например, выйдя из Договора РСМД и Договора по открытому небу, «а раньше ещё — сорвав ратификацию соглашения об адаптации ДОВСЕ».

«Поэтому мы будем внимательно следить за тем, какую в конечном счёте конфигурацию обретут Вооружённые силы США в Европе, и в случае необходимости примем все необходимые меры для обеспечения законных интересов обороноспособности и безопасности России», — сказал дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты перебросят часть размещённых в Германии войск на территорию Польши.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Польша может создать ситуацию, угрожающую России, если предоставит свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран.