Песков оценил возможность Польши создать угрозу для России

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в эфире Первого канала, в каком случае Польша может создать ситуацию, угрожающую России.
Песков оценил возможность Польши создать угрозу для России
  • © REUTERS/Ints Kalnins

«Сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России. Но как страна, готовая предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, это представляет угрозу для нас», — сказал он.

Он напомнил о позиции Российской Федерации, согласно которой последовательный дрейф военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ нежелателен и опасен.

«Нам это неприятно, и главное — что это вынуждает нас предпринимать меры, необходимые для гарантированного обеспечения безопасности нашей страны», — добавил Песков.

В мае в стратегии нацбезопасности Польши политику России назвали угрозой.

Там указали, что «Российская Федерация интенсивно развивает свои наступательные военные возможности».

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