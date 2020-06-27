США выделят $1,2 млн на обучение студентов-юристов в Молдавии

Госдеп США намерен выделить до $1,2 млн на обучение будущих молдавских юристов. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.

Средства будут выделены в рамках реализации инициативы под названием «Совершенствование юридического обоснования и составления юридических документов в Молдавии».

«Приоритетная задача внешней политики Соединённых Штатов в Молдавии — помочь молдавскому народу в достижении его евроатлантических устремлений и поддерживать усилия страны по превращению в безопасное, стабильное и процветающее государство, опирающееся на принцип верховенства права», — говорится в тексте.

Цель программы, помимо прочего, заключается в том, чтобы предоставить студентам юридических факультетов государственных и частных вузов Молдавии возможность «существенно развить навыки и компетенции в области критического мышления, юридического обоснования, юридических исследований и составления юридических документов».

Исходя из этого, в задачи будущих участников программы войдёт разработка годичного курса для юридических факультетов по рассматриваемому направлению, подготовка педагогов, а также осуществление «пристального контроля» и оценка эффективности проводимых мероприятий.

Подать заявку на участие в конкурсе могут американские или иностранные НКО, НПО и образовательные учреждения.

Ранее сообщалось о планах Госдепа выделить до $1,5 млн на реализацию проекта, направленного на поддержку реформы уголовного правосудия и усиление борьбы с коррупцией в Молдавии.

В 2019 году USAID заявил о намерении выделить $8 млн на развитие «критического мышления» учащихся Боснии и Герцеговины.