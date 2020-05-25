СЕ ищет консультантов для улучшения работы судебной системы в Молдавии

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Ксения Калинкина
Совет Европы планирует привлечь консультантов к содействию реализации проекта «Поддержка дальнейшего укрепления эффективности и качества судебной системы в Республике Молдавия», общий бюджет которого составляет €600 тыс. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
СЕ ищет консультантов для улучшения работы судебной системы в Молдавии
  • Reuters

Как уточняется, работа прошедших конкурсный отбор специалистов будет разделена на несколько направлений. Первое из них предполагает составление комментария к Исполнительному кодексу республики, второе — организацию учебных курсов для судебных приставов и судей. Третье направлено на разработку программ для приставов на тему профессионального использования средств информационных и коммуникационных технологий.

«Совет Европы ожидает, что для поддержки реализации проекта на каждую из позиций будет найдено максимум пять исполнителей, имеющих компетенции в сфере исполнения судебных решений», — отмечается в тексте.

Общая цель европейского проекта, как следует из документа, заключается в усовершенствовании работы судебной системы Молдавии «за счёт повышения эффективности и качества работы судов, а также системы исполнения судебных решений».

Подать заявку на участие в проекте могут юридические лица (за исключением консорциумов), а также физлица с необходимым опытом работы.

Ранее сообщалось о планах Госдепа США выделить до $1,5 млн на реализацию проекта, направленного на поддержку реформы уголовного правосудия и усиление борьбы с коррупцией в Молдавии.

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