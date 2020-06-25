В Японии отказались от размещения ПРО США Aegis Ashore

Япония решила отказаться от размещения американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита, сообщает Kyodo со ссылкой на главу японского Минобороны Таро Коно.

По его словам, такое решение принято по итогам заседания Совета национальной безопасности во главе с премьер-министром Синдзо Абэ.

В январе замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москву не убеждает позиция японской стороны, что появление комплексов Aegis Ashore будет служить только для защиты Японии «от гипотетических ударов» КНДР.

В конце 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Японии Тосимицу Мотэги создание азиатского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США.