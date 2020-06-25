В Японии отказались от размещения ПРО США Aegis Ashore

Короткая ссылка
Япония решила отказаться от размещения американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита, сообщает Kyodo со ссылкой на главу японского Минобороны Таро Коно.
В Японии отказались от размещения ПРО США Aegis Ashore
  • globallookpress.com
  • © US Navy

По его словам, такое решение принято по итогам заседания Совета национальной безопасности во главе с премьер-министром Синдзо Абэ.

В январе замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москву не убеждает позиция японской стороны, что появление комплексов Aegis Ashore будет служить только для защиты Японии «от гипотетических ударов» КНДР.

В конце 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Японии Тосимицу Мотэги создание азиатского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить