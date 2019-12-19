Главы МИД России и Японии обсудили создание сегмента системы ПРО США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги обсудил тему создания азиатского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США.

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил по итогам переговоров.

«Конечно же, мы не могли не коснуться сегодня тех проблем, которые возникают в связи с созданием азиатского сегмента глобальной ПРО США, в чём участвует и Япония», — цитирует Лаврова ТАСС.

Вместе с этим он отметил особую заинтересованность российской стороны в диалоге по ситуации с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также Лавров заявил об интересе России к регулярному обмену мнениями с Токио по ядерной программе Корейского полуострова, выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, положению на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Ранее сообщалось, что Лавров обсудит в четверг, 19 декабря, с Мотэги ситуацию вокруг Корейского полуострова.