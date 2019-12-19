Главы МИД России и Японии обсудили создание сегмента системы ПРО США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги обсудил тему создания азиатского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США.
Главы МИД России и Японии обсудили создание сегмента системы ПРО США
  • Reuters

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил по итогам переговоров.

«Конечно же, мы не могли не коснуться сегодня тех проблем, которые возникают в связи с созданием азиатского сегмента глобальной ПРО США, в чём участвует и Япония», — цитирует Лаврова ТАСС.

Вместе с этим он отметил особую заинтересованность российской стороны в диалоге по ситуации с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также Лавров заявил об интересе России к регулярному обмену мнениями с Токио по ядерной программе Корейского полуострова, выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, положению на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Ранее сообщалось, что Лавров обсудит в четверг, 19 декабря, с Мотэги ситуацию вокруг Корейского полуострова.

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