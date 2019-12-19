Главы МИД России и Японии обсудили создание сегмента системы ПРО США
- Reuters
Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил по итогам переговоров.
«Конечно же, мы не могли не коснуться сегодня тех проблем, которые возникают в связи с созданием азиатского сегмента глобальной ПРО США, в чём участвует и Япония», — цитирует Лаврова ТАСС.
Вместе с этим он отметил особую заинтересованность российской стороны в диалоге по ситуации с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Также Лавров заявил об интересе России к регулярному обмену мнениями с Токио по ядерной программе Корейского полуострова, выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, положению на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Ранее сообщалось, что Лавров обсудит в четверг, 19 декабря, с Мотэги ситуацию вокруг Корейского полуострова.