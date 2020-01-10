Рябков объяснил позицию России касательно американских ПРО в Японии

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о переговорах с Токио о размещении американских систем Aegis Ashore на японских островах.
Рябков объяснил позицию России касательно американских ПРО в Японии
  • РИА Новости

«Мы услышали прежнюю позицию японской стороны. Нас она не убеждает», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Как отметил дипломат, российская сторона не считает, что появление комплексов Aegis Ashore будет служить только для защиты Японии «от гипотетических ударов средствами, которыми располагает или может располагать КНДР».

«Мы видим в этих системах, с одной стороны, определённый потенциал, который может негативным образом влиять на российский арсенал стратегического сдерживания», — сообщил он.

При этом Рябков заявил, что, «с другой стороны, как это было неоспоримо показано самими США, запустившими из универсальной пусковой установки МК-41 крылатую ракету через 15 дней после прекращения существования Договора о РСМД, эти комплексы Aegis Ashore вполне приспособлены не только для пусков противоракет, но и для применения с этих платформ ударных средств класса «поверхность — поверхность», включая крылатые ракеты «Томогавк», которые в нынешних модификациях имеют дальность в пределах 2,5 тыс. км».

В декабре 2019 года глава российского МИД Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги обсудил тему создания азиатского сегмента глобальной системы противоракетной обороны США.

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