В США оценили возможность моратория на размещение РСМД в Европе
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«Я действительно не стал бы тратить много времени на то, чтобы думать и беспокоиться по поводу моратория по РСМД, потому что, попросту говоря, этого не произойдёт», — цитирует ТАСС Биллингсли.
По его словам, на данном этапе США «нужно смотреть в будущее».
«И мы делаем это, признавая в полной мере, что Китай не был никак ограничен в отношении РСМД… так что мы теперь намерены поступать аналогичным образом», — добавил он.
Кроме того, Биллингсли заявил о готовности Вашингтона «при определённых обстоятельствах» рассмотреть продление ДСНВ.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что США и их союзниками игнорируются предложения российской стороны о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.