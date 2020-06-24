В США оценили возможность моратория на размещение РСМД в Европе

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США не считают возможным введение моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в ходе брифинга заявил спецпредставитель американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
В США оценили возможность моратория на размещение РСМД в Европе
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«Я действительно не стал бы тратить много времени на то, чтобы думать и беспокоиться по поводу моратория по РСМД, потому что, попросту говоря, этого не произойдёт», — цитирует ТАСС Биллингсли.

По его словам, на данном этапе США «нужно смотреть в будущее».

«И мы делаем это, признавая в полной мере, что Китай не был никак ограничен в отношении РСМД… так что мы теперь намерены поступать аналогичным образом», — добавил он.

Кроме того, Биллингсли заявил о готовности Вашингтона «при определённых обстоятельствах» рассмотреть продление ДСНВ.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что США и их союзниками игнорируются предложения российской стороны о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

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