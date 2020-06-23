Турция предложила России восстановить авиасообщение между странами
- globallookpress.com
«По этому вопросу все ещё не принято окончательное решение. Турецкая сторона предложила России начать авиасообщение 15 июля. Ждём ответа наших российских друзей», — цитирует Интерфакс дипломата.
По его словам, власти двух государств находятся в тесном контакте, чтобы «в ближайшее время открыть авиасообщение», учитывая, что ситуация с эпидемией «находится под контролем в обеих странах».
«Хотя окончательная дата всё ещё не определена, надеемся, что авиасообщение будет открыто в течение июля», — добавил он.
Ранее правительство Белоруссии предложило России снять ограничения на туристические поездки.
В начале июня сообщалось о планах Турции восстановить прерванное из-за коронавируса авиасообщение с 40 странами.
Как отмечали в МИД России, пока рано говорить о точных сроках открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях.