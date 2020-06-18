МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы

Министерство иностранных дел России заявило, что пока рано говорить о точных сроках открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России.

«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время «всем очевидно», что угроза распространения COVID-19 «в мировом масштабе ещё не преодолена».

Также указывается, что решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учётом эпидемиологической ситуации в России и мире в целом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские туристы смогут летать за границу, когда риск распространения коронавируса будет минимальным.