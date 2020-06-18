МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы
- globallookpress.com
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России.
«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что в настоящее время «всем очевидно», что угроза распространения COVID-19 «в мировом масштабе ещё не преодолена».
Также указывается, что решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учётом эпидемиологической ситуации в России и мире в целом.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские туристы смогут летать за границу, когда риск распространения коронавируса будет минимальным.