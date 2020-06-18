МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы

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Министерство иностранных дел России заявило, что пока рано говорить о точных сроках открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях.
МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы
  • globallookpress.com

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России.

«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время «всем очевидно», что угроза распространения COVID-19 «в мировом масштабе ещё не преодолена».

Также указывается, что решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учётом эпидемиологической ситуации в России и мире в целом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские туристы смогут летать за границу, когда риск распространения коронавируса будет минимальным.

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