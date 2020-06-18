Попова рассказала, когда российские туристы смогут летать за границу

Российские туристы смогут летать за границу, когда риск распространения коронавируса будет минимальным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на канале «Россия 24».

«Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет реэкспорта вируса в Российскую Федерацию с теми, кто приезжает», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде, часть которого опубликована в Telegram-канале журналистки.

Как отметила глава Роспотребнадзора, когда в России было небольшое число заболевших, как в феврале и начале марта, с этим можно было справиться, однако когда их становится много, риски возрастают.

«Вот когда эти риски будут минимальными, когда риска распространения заболевания не будет, вот тогда можно будет открывать все границы, международные рейсы запускать», — сообщила она.

Ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин в стриме RT оценил возможные сроки возобновления международного туризма. По его словам, это может произойти в III квартале 2020 года.