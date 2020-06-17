В АТОР оценили возможные сроки возобновления международного туризма

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Международный туризм может возобновиться в III квартале 2020 года, заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».
В АТОР оценили возможные сроки возобновления международного туризма
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По его словам, Россия постоянно находится в контакте с другими странами по данному вопросу. Как отметил Горин, пока открылись границы только внутри Евросоюза, 1 июля будут постепенно открываться внешние границы, но России в этом списке нет.

«Наверное, пройдёт ещё какое-то время, по оценкам авиакомпаний, например, это может произойти в III квартале, но будет это август или сентябрь — никто, увы, не знает. Есть информация, что, может быть, будут сначала открываться рейсы в СНГ», — сказал вице-президент АТОР.

Он пояснил, что существуют естественные рекомендации, нужно, чтобы открылись посольства.

«Сегодня мы получили информацию, что в конце июня — начале июля уже часть посольств планирует, если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация, открываться, через визовые центры начинать приём документов, но точные даты старта международных путешествий пока мы сказать не можем», — сказал Горин.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих дал прогноз относительно сроков восстановления авиаотрасли.

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