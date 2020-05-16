Министр транспорта России Евгений Дитрих дал прогноз относительно сроков восстановления авиаотрасли.

Он рассказал, что ИКАО передала Минтрансу сводный отчёт, показывающий, как потенциально могут восстанавливаться авиаперевозки.

«Там два возможных сценария: V-образное восстановление, которое показывает, что сейчас перевозки воздушным транспортом почти остановились», — цитирует РИА Новости Дитриха.

Он сообщил, что в таком формате Россия к концу года уже сможет восстановить ежемесячный объём перевозок по сравнению с прошлым годом, но, как отмечает министр, «при этом в целом за счёт спада в середине года отрасль потенциально потеряет половину пассажиропотока, который был запланирован на этот год».

«Если мы в прошлом году перевезли 128 млн пассажиров, то в режиме V-образного года — около 60 млн пассажиров за год», — пояснил он.

По его словам, это «прогноз оптимистичный».

«Прогноз, который мы называем базовым, он U-образный. То есть мы какое-то время полежим, и, соответственно, если мы начнём интенсивные полёты не в июле, а осенью, то потенциально мы перевезём четверть от того объёма пассажиропотока, который был в прошлом году, и восстановим окончательно отрасль только к сентябрю будущего года», — добавил Дитрих.

Ранее Дитрих выразил надежду на открытие международных авиарейсов летом.

Руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Nation News дал прогноз по восстановлению авиасообщения.