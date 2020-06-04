Турция намерена в июне восстановить авиасообщение с 40 странами

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Турция планирует в июне восстановить прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с 40 странами, России среди них нет.
Турция намерена в июне восстановить авиасообщение с 40 странами
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал NTV.

«В июне мы планируем постепенно возобновить полёты в 40 стран», — заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Он отметил, что с 15 странами уже заключены предварительные договорённости о взаимных полётах.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что турецкая и российская стороны договорились о сотрудничестве в области клинических испытаний вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

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