Россия и Турция намерены совместно испытывать вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что турецкая и российская стороны договорились о сотрудничестве в области клинических испытаний вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Турции уже 22 университета работают над созданием вакцин от коронавирусной инфекции, четыре из них уже проводят испытания на животных.

«Чтобы перейти на этап клинических испытаний, недостаточно рамок одной страны. Россия тоже разрабатывает вакцины, и мы договорились сотрудничать по перекрёстным клиническим испытаниям», — сказал он.

Министр добавил, что российские и турецкие учёные обсудят дальнейшие шаги по сотрудничеству в формате видеоконференции 4 июня.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили важность сотрудничества профильных структур по вопросам разработки вакцин от COVID-19.