В Турции рассказали о работе с Россией по вакцине от коронавируса
- Reuters
По словам турецкого министра, Мурашко отметил успехи Анкары в лечении пациентов с коронавирусом.
«Мы приняли решение, чтобы подведомственные нашим министерствам организации работали вместе над созданием вакцины и лекарства», — написал Коджа в своём Twitter.
Ранее президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили важность сотрудничества профильных структур по вопросам разработки вакцин от COVID-19.
Путин также поблагодарил Эрдогана за оказание гуманитарной помощи ряду российских регионов.