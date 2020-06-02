В Турции рассказали о работе с Россией по вакцине от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что по итогам разговора с главой Минздрава России Михаилом Мурашко страны решили вместе работать над созданием вакцины и производством лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19.

Reuters

По словам турецкого министра, Мурашко отметил успехи Анкары в лечении пациентов с коронавирусом. «Мы приняли решение, чтобы подведомственные нашим министерствам организации работали вместе над созданием вакцины и лекарства», — написал Коджа в своём Twitter. Ранее президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили важность сотрудничества профильных структур по вопросам разработки вакцин от COVID-19. Путин также поблагодарил Эрдогана за оказание гуманитарной помощи ряду российских регионов.