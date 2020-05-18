Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили важность сотрудничества профильных структур по вопросам разработки вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом
  • Reuters

«Подробно обсуждена тематика борьбы с пандемией коронавируса. Подчёркнута важность дальнейшего сотрудничества профильных структур двух стран, в том числе по вопросам методик лечения заболевших и разработки вакцин», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин поблагодарил Эрдогана за оказание гуманитарной помощи ряду российских регионов.

Также президенты обсудили ситуации в Сирии и Ливии.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков.

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