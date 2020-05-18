Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом
- Reuters
«Подробно обсуждена тематика борьбы с пандемией коронавируса. Подчёркнута важность дальнейшего сотрудничества профильных структур двух стран, в том числе по вопросам методик лечения заболевших и разработки вакцин», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Путин поблагодарил Эрдогана за оказание гуманитарной помощи ряду российских регионов.
Также президенты обсудили ситуации в Сирии и Ливии.
Ранее сообщалось, что Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков.