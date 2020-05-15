Россия и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков

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Россия и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автоперевозчиков, сообщает пресс-служба российского Минтранса по итогам разговора министров транспорта двух стран Евгения Дитриха и Адиля Караисмаилоглу.
Россия и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков
  • Reuters

«Стороны позитивно оценили взаимные меры, направленные на снятие ограничений на период пребывания российских и турецких водителей в наших странах во время двусторонних перевозок. Также была достигнута договорённость о взаимном снятии ограничений на время, которое отводится автоперевозчикам обеих стран на транзит», — говорится в сообщении.

Ранее Дитрих призвал Анкару снять ограничения для российских автоперевозчиков во избежание ответных мер.

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