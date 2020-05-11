Минтранс призвал Турцию снять ограничения на автоперевозки из России

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Министр транспорта России Евгений Дитрих в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Адилем Караисмаилоглу призвал Анкару снять ограничения для российских автоперевозчиков во избежание ответных мер.
Минтранс призвал Турцию снять ограничения на автоперевозки из России
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Российская сторона отметила, что в случае отсутствия решений о снятии ограничений в отношении российских автоперевозчиков возможно введение зеркальных мер для турецких перевозчиков с 23:00 11 мая 2020 года», — говорится в пресс-релизе министерства.

При этом Турция заверила, что в ближайшее время снимет все ранее введённые ограничения.

Стороны договорились обеспечить грузовые автоперевозки без ограничений по времени пребывания перевозчиков в обеих странах.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила прогнозы по открытию границ в мире.

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