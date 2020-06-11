Белоруссия предложила России снять ограничения на турпоездки

Белорусское правительство предложило России снять ограничения на туристические поездки. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко.

«Предложение белорусской стороны — чтобы наши граждане могли в Российскую Федерацию съездить на учёбу, отдых, оздоровление, работу, к родственникам. Будем максимально оперативно отрабатывать, чтобы снять ограничения в первую очередь со стороны Российской Федерации, потому что с нашей стороны нет и не было никаких ограничений», — цитирует его БЕЛТА.

Петришенко добавил, что белорусская сторона предложила сделать это как можно раньше.

«Мы готовы и сейчас, всё зависит от наших партнёров из Российской Федерации. Мы никаких ограничений не делали», — отметил он.

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва приняла решение закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

При этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна в ответ на решение России не будет закрывать границы, иначе «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве».