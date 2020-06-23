В МИД России заявили об острой фазе конфликта в Ливии

Конфликт в Ливии на данный момент находится в острой фазе. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.

«В настоящее время ливийский конфликт переживает острую фазу, и дополнительная накачка страны вооружениями, конечно, затрудняет переход к мирному урегулированию на согласованной под эгидой ООН основе», — приводит РИА Новости его слова.

Ильичёв отметил, что оружие попадает в Ливию в том числе морским путём.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва поддерживает инициативу Каира по прекращению огня в Ливии.