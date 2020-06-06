В МИД России поддержали инициативу Египта по Ливии

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва поддерживает инициативу Каира по прекращению огня в Ливии.
В МИД России поддержали инициативу Египта по Ливии
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, 6 июня лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретился с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром и главой палаты представителей Акилой Салехом.

По результатам встречи президент Египта объявил о новой межливийской инициативе, включающей в себя прекращение огня и условия политического урегулирования.

«Мы ожидали эту инициативу, знали, что она готовится. Сейчас, ознакомившись с содержанием предложений президента Египта, мы, конечно, поддерживаем любые предложения, направленные на скорейшее прекращение боевых действий в Ливии», — отметил Богданов.

Ранее Совбез ООН продлил действие оружейного эмбарго в Ливии.

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