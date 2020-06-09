Богданов обсудил с послом Турции ситуацию в Ливии

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл встречу с посла Турции в России Мехметом Самсаром.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Стороны обменялись мнениями «по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на задачи урегулирования военно-политического кризиса в Ливии в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ливии и вопросы реагирования на вызовы, связанные с пандемией COVID-19.