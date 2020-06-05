Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии

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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл встречу с послом Египта в Москве Ихабом Насром.
Богданов обсудил с послом Египта ситуацию в Ливии
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Ливии и палестино-израильское урегулирование «с акцентом на необходимость консолидации усилий международного сообщества в целях противодействия попыткам дестабилизации положения в регионе».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ливии и вопросы реагирования на вызовы, связанные с пандемией COVID-19.

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